بعد سيبيريا.. آلاسكا تسجل ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت آلاسكا ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة الدافئة، بلغت 67 درجة على مقياس فهرنهايت (19.4 درجة مئوية). ويأتي ذلك بعد أن أبلغت الأمم المتحدة عن ارتفاع قياسي بالحرارة في سيبيريا.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية فإن درجة الحرارة هذه لم تقتصر على كسر الرقم القياسي المسجل بمقدار 9 درجات فحسب، بل وسجلت أيضا رقما قياسيا في درجات الحرارة اليومية، مشيرة إلى أنها أعلى درجة حرارة مسجلة في أي وقت بين 5 أكتوبر و21 أبريل.

هذا ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد بنهاية الأسبوع. وبحسب وزارة النقل في ألاسكا فإن الطرقات سيغطيها الجليد ولن تذوب قبل ارتفاع درجات الحرارة.

هذا وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، قبل حوالي الأسبوع، عن ارتفاع قياسي بدرجة الحرارة في سيبيريا، وبلوغ الحرارة هناك في العام الماضي 38 درجة مئوية (100.4 درجة فهرنهايت) وذلك خلال موجة الحر في صيف 2020.