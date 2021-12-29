بريطانيا تسجل قفزة قياسية حادة للإصابات الجديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

سجلت بريطانيا، الأربعاء، قفزة قياسية حادة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث تجاوز هذا المؤشر 180 ألف حالة وذلك على خلفية انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون”.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية محدثة، بارتفاع حصيلة الإصابات بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 183037 حالة مقابل 98515 في بيانات الاثنين و129471 الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 12.559 مليون حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها سجلت 57 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 143 في إحصائية الاثنين و18 الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة 148089 حالة.

ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا على خلفية انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون” التي تعتبر أكثر عدوى من كل سابقاتها وتتضمن عددا قياسيا من الطفرات.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم يواجه “طوفانا” من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بسبب سلالتي “دلتا” و”أوميكرون”.