انت الان تتابع خبر العزم يناقش جولة الخنجر الخليجية والإقليمية الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، صلاح الجبوري، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العزم عقد اجتماعاً في مقر الخنجر ببغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف العزم، والمكتب السياسي، وعدد من النواب الفائزين".وبحث الاجتماع، وفق البيان، "خطوات التحالف واستحقاقات المرحلة المقبلة ونتائج جولة رئيس تحالف العزم الخليجية والإقليمية الأخيرة".