بعد لقاء الصدر.. أعضاء الإطار التنسيقي يجتمعون بمنزل المالكي

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ الخليج 365، إن "الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بمنزل المالكي؛ لمناقشة مخرجات الاجتماع الذي حضره قادة الإطار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف".

وكان الصدر قد استقبل وفدًا من تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 2021/12/29 في النجف الأشرف – الحنانة.

