انت الان تتابع خبر بعد لقاء الصدر.. أعضاء الإطار التنسيقي يجتمعون بمنزل المالكي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقد أعضاء الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال مصدر سياسي مطلع، لـ الخليج 365، إن "الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بمنزل المالكي؛ لمناقشة مخرجات الاجتماع الذي حضره قادة الإطار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف".
وكان الصدر قد استقبل وفدًا من تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 2021/12/29 في النجف الأشرف – الحنانة.
وكان الصدر قد استقبل وفدًا من تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 2021/12/29 في النجف الأشرف – الحنانة.