دولة اوروبية تسجل اعلى حصيلة اصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات الصحية البرتغالية ان "الأرقام المسجلة قفزت إلى ارتفاع حاد، مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 17172 إصابة".

واضافت انه "تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، مقارنة مع 19 يوم امس، في حين استقر عدد المرضى في وحدات العناية المركزة عند 151".



وتتمتع البرتغال بواحد من أعلى معدلات التطعيم ضد كورونا في العالم، حيث تم تلقيح حوالي 87 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، لكن متحور "أوميكرون" سريع الانتشار تسبب في الزيادة الأخيرة في الحالات، والتي تضخمت بدورها إثر زيادة الاختبارات الجماعية.