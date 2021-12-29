الجيش السوداني: إعادة المخابرات هدفها وقف التخريب

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ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول «إن قرار إعادة الصلاحية هدفه وقف المهددات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر، ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها».
وأضاف «إن بعض الجهات والعناصر تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، وهذه الصلاحيات أعيدت لجهاز الأمن والمخابرات في توقيتها»، موضحا أنها ليست تهديدا للحريات وحق التظاهر، وإنما لوضع حد للأيادي المخربة التي لا تريد فترة انتقالية مستقرة ولا تحولا ديمقراطيا حقيقيا».
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر مؤخرا قرارا أعاد بموجبه صلاحيات جهاز المخابرات العامة ومنحه، وفقا لحالة الطوارئ، الحصانة وحق الاعتقال.
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