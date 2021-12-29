حزب الله يتهرب من انفجار البقاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى حزب الله وقوع غارة جوية أو انفجار في أحد مواقعه العسكرية، في بلدة النبي شيت بالبقاع اللبناني، قرب الحدود السورية، وأشار إلى أن التفجير ناتج عن تفجير القوى الأمنية اللبنانية لـ «ذخائر قديمة»، في محاولة للتهرب من تحميل إسرائيل المسؤولية واستفزازها.

واستغرب مصدر أمني في بيروت نفي الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن ما حصل يبدو أكبر مما يقال في ظل الطوق الأمني الميليشياوي الذي فرض على المنطقة.

وأكد سكان مناطق بالبقاع سماع دوي انفجار في جبال بلدة النبي شيت، شرق بعلبك، وصل صوته إلى قرى بعيدة عن المنطقة.