حل منظمة حقوقية روسية يثير استياء أوروبيا

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وقال مفوض الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن «الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة لقرار المحكمة العليا الروسية بحل منظمة ميموريال الروسية، التي تمارس دورا مهما في حماية ذكرى القمع السياسي وانتهاك حقوق الإنسان».
وأضاف «إن النظرات الناقدة لماضيهم ضرورية للتنمية الصحية والتقدم في المجتمعات، وإن خنق الحريات سيضعف في نهاية المطاف أولئك الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة».
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