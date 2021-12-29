شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توافق على انعقاد القومسيون الطبى بالوداى الجديد 4 أيام شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، عبر بيان اليوم الأربعاء، موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب علي انعقاد القومسيون الطبى العام، واللجنة الطبية العامة بمحافظة الوادى الجديد يوم السبت من كل أسبوع بمدينة الداخلة، بمعدل 4 مرات فى الشهر الواحد، كما تمت الموافقة على الانعقاد خلال يوم الخميس الثانى والرابع من كل شهر بمدينة الفرافرة، بمعدل يومين فى الشهر الواحد.

ووفقا لبيان النائب تامر عبد القادر، جاءت الموافقة على انعقاد القومسيون بمدينتى الداخلة والفرافرة، استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدم به، وتمت مناقشته من خلال لجنة الصحة فى حضور عدد من مسئولى وزارة الصحة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قاصدى القومسيون الطبى، والذين كانوا يواجهون الصعوبات البالغة وهو ما يمثل أعباء كثيرة عليهم.

ووجه عبد القادر، الشكر والتقدير لمسئولى وزارة الصحة، وعلى رأسهم القائم بعمل وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، على الاهتمام بالأمر والاستجابة الفورية لمطلبه والتعاون مع اللجنة للخروج بهذا القرار خلال الاجتماع، لتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء الوادى الجديد.

وكشف النائب تامر عبدالقادر، أن ذلك يأتي في إطار حرصه على توفير الراحة الكاملة للمواطنين واستجابة لشكواهم بشأن تأخير وصول اللجنة لأكثر من شهر، وهو الأمر الذي يعرقل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن هذا يأتى أيضا تزامنا مع اهتمام القيادة السياسية بالمحافظات الحدودية وتوجيهات الرئيس للحكومة بتخفيف الأعباء عن أهل المحافظات الحدودية.