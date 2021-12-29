الأرصاد تعلن موعد بدء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوجه نصيحة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في الساعات الأولى من صباح غد الخميس، تبدأ حالة من عدم الاستقرار على غرب البلاد، وتتساقط الأمطار على السلوم وتتوالى على باقي المحافظات تباعا.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية على شمال البلاد، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة في المناطق التي يتواجد بها رطوبة سطحية..

وأشارت إلى أنه ستتم المتابعة لحظة بلحظة خلال ٢٤/٧ والتنويه عن الحالة الجوية الآنية تفصيليا من خلال صور الأقمار الصناعية، وسيتم إصدارات التنبؤات من خلال النشرات والإنذارات الجوية اعتمادا على آخر مخرجات النماذج العددية، داعية إلى متابعة تحديثات النشرات الجوية أولا بأول.