الدفعة الثانية.. وزير الأوقاف: صرف 5 مليون جنيه لمتضرري السيول بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف الدفعة الثانية لمتضرري سيول أسوان بواقع خمسة ملايين جنيه بأمر دفع لصالح المحافظة مستحق في 29 /12 /2021م.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الأربعاء، أنه سبق تحويل الدفعة الأولى بأمر دفع لصالح المحافظة بتاريخ 24 /11 /2021م، لتكون الوزارة قد وفّت بالمبلغ الذي وعدت به، وخصصته لصالح متضرري سيول أسوان، وقدره عشرة ملايين جنيه من الموارد الذاتية، للمساهمة في إعادة تأهيل منازل المتضررين من السيول.

وأشار الوزير، إلى أن ذلك يأتي ضمن دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.​