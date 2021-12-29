الولايات المتحدة تعين مبعوثة خاصة لشؤون المرأة الأفغانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيعين، اليوم الأربعاء، المسؤولة الأمريكية السابقة، رينا أميري، مبعوثة خاصة لشؤون النساء وحقوق الإنسان في أفغانستان.

وأمضت أميري عقدين من الزمن في تقديم المشورة للحكومات والأمم المتحدة ومراكز الفكر حول القضايا المتعلقة بأفغانستان.

وفي عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، عملت أميري كمستشارة كبيرة للممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان وباكستان.

وقال أحد المصادر لوكالة “رويترز” إن بلينكن سيعين أيضا ستيفاني فوستر، المسؤولة المخضرمة في وزارة الخارجية، كمستشارة جديدة للنساء والفتيات، في جهود إعادة التوطين الأفغانية.