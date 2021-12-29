شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الأمريكية «رينا أميري» مبعوثة خاصة لحقوق الإنسان بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين تعيين المسؤولة الأمريكية السابقة رينا أميري مبعوثة خاصة للنساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان.

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال بلينكين، إنه يرحب بعودة رينا أميري إلى الخارجية الأمريكية كمبعوثة خاصة للنساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان.

الجدير بالذكر أن "أميري" تمتلك الخبرة والمعرفة المتخصصة التي ستعمل على دفع العمل الحيوي نحو أفغانستان بصورة أكثر سلامًا واستقرارًا وأمانًا للجميع.

وأمضت "أميري" عقدين من الزمن في تقديم المشورة للحكومات والأمم المتحدة ومراكز الفكر حول القضايا المتعلقة بأفغانستان، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وعملت كمستشار كبير للممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان وباكستان.