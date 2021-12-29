قائمة حمراء جديدة تتضمن ست دول بشأن 'كورونا'

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل. وشملت القائمة الحمراء مجددا، الى جانب الاردن، الإمارات والسعودية ولبنان والسودان والجزائر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإبقاء على مصر ضمن قائمة الدول "الحمراء الاستثنائية"، وأوضحت الوزارة، الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول المصنفة بالقوائم الخضراء، والحمراء، والحمراء الاستثنائية، فيما يخص فحص كورونا والحجر الصحي.



ولا يطلب من المسافرين القادمين من دول القائمة الخضراء، سوى إجراء فحص pcr قبل المغادرة وبعد الوصول، دون الحاجة لحجر صحي، ولكن سيطلب من غير المحصنين القادمين من دول هذه القائمة حجرا منزليا لمدة 7 أيام.

وسيتم اعفاء القادمين إلى قطر والحاصلين على اللقاح، من دول القائمة الحمراء من الحجر الصحي لدى عودتهم إلى قطر في حال ظهور النتيجة سلبية، وغير ذلك يتوجب عليهم الخضوع لحجر فندقي لمدة يومين.