انت الان تتابع خبر رسميا.. كأس السوبر الاسباني في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، ان "شركة "نيوم" ستكون شريكاً أساسياً، فيما ستكون شركة البحر الأحمر للتطوير راعياً رئيسياً.

واضافت انه "سيشارك في هذه النسخة من البطولة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، حيث تقام البطولة بنظام المربع الذهبي، وستقام مباريات الدور قبل النهائي يومي 12 و13 كانون الثاني، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر ذاته".



ومشيرة الى ان "البطولة تنطلق يوم 12 كانون الثاني بمواجهة تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، فيما يواجه أتلتيكو مدريد فريق أتلتيك بلباو في اليوم التالي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر ذاته".

يُذكر أن المملكة قد استضافت كأس السوبر الإسباني في الفترة ما بين الثامن وحتى 12 كانون الثاني عام 2020، في جدة، حيث توج ريال مدريد باللقب بعدما تمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما أقيمت النسخة الماضية في إسبانيا؛ نظراً لظروف فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود مجدداً إلى السعودية.

