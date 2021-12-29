شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي واستكمال خروج قواته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد العراق انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في أراضيه، واستكمال خروج قواته إلى خارج البلاد.

وأفاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم أن المهام القتالية للتحالف الدولي انتهت، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق, فيما أصبح دور التحالف الدولي يقتصر على تقديم المشورة والدعم وحسب مخرجات الحوار الاستراتيجي.

وعبر الكاظمي عن شكره لدول التحالف الدولي وقيادته وشركاء العراق في الحرب ضد "داعش" الإرهابي، مؤكدا جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الشعب العراقي.