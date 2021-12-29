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بريطانيا تحث مواطنيها على تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاحات 

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الدمام - شريف احمد - حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، من أن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم الأمر في غرف الرعاية المركزة بسبب الإصابة بكوفيد-19 لم يتلقوا الجرعة التنشيطية من اللقاحات وحث الناس على الحصول عليها.

وقال جونسون في زيارة لمركز تطعيم، إن بعض الأطباء أخبروه بأن نحو 90 بالمئة من المرضى بكوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة لم يتلقوا الجرعة التنشيطية.

وأوضح جونسون "ما زال المتحور أوميكرون يسبب مشاكل حقيقية، الحالات تزيد بالمستشفيات لكن من الواضح أنه أقل حدة من المتحور دلتا".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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