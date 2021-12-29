شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى عالمياً.. «الصحة الخليجي» يكشف جهود المملكة الطبية بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر مجلس الصحة الخليجي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعيه (انفوجرافيك) يتضمن أهم الجهود الطبية التي قدمتها وزارة الصحة السعودية في ضل استمرار جائحة كورونا .

ومن أهم انجازات وزارة الصحة السعودية حصولها على المركز الاول عالمياً في آلية توزيع جرعات اللقاح ضد فايروس كورونا، والاولى عالمياً في الاستجابة والتعامل مع الجائحة، والحادي عشر عالمياً في مؤشر كوفيد العالمي GCI من بين ١٨٤ دولة.

كما لم تتجاهل وزارة الصحة السعودية خدماتها الاخرى بعيداً عن فايروس كورونا حيث افتتحت ١٠ مستشفيات في العديد من المناطق بطاقة استيعابيه تصل الى ١٥٠٠ سرير، وقامت برفع طاقتها الاستيعابيه في العنايات المركزه بأكثر من طاقتها خلال العشرون سنه الماضيه، وافتتح ١٨ مركزاً متخصصاً في مختلف المجالات ورفع الطاقة السريرية إلى ٣٠٠٠ في الصحة النفسية، وحصلت وزارة الصحة السعودية على أكبر قطاع في الدول العربية للرعاية الصحيه بإعطاء جرعات اللقاح.