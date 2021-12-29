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تابعوا نشرة السومرية.. لقاء الاطار والتيار ومرشح رئاسة البرلمان وميناء الفاو

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بغداد - ياسين صفوان - = الحلبوسي المرشح الاقوى لرئاسة البرلمان.. تقدم والعزم يتفقان،، والكرد يشكلون لجان لمناقشة الاستحقاق الانتخابي.

= وزارة النقل تطلق رصاصة الرحمة على ميناء الفاو،، عقد الربط السككي يقتل امال العراقيين،، وايران المستفيد الاكبر.


= الحزن يعم بغداد بعد استشهاد الجوراني،، والقائد العام يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري.
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MO Nasa

MO Nasa

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