انت الان تتابع خبر شعر به سكان مصر.. زلزال قوي يضرب اليونان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.1 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية"، موضحا إن "الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا".

من جهته، أفاد المعهد القومي لبحوث الفلك، أن "مواطنين في بعض المدن المصرية شعروا بزلزال بقوة 5.9 درجة بالقرب من جزيرة كريت".



يذكر أن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أعلن أيضا منذ يومين، أن زلزالا قوته 6 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية.