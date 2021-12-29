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تقرير: منظومة "إس-550" الروسية للدفاع الجوي تدخل الخدمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

صرح مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "تاس"، بأن نظام الدفاع الصاروخي الروسي الجوي الجديد "إس-550" اجتاز بنجاح الاختبارات الرسمية ودخل الخدمة القتالية.

ونقلت الوكالة عن المصدر أن "نظام الدفاع الجوي الصاروخي إس-550 أكمل بنجاح الاختبارات. ودخلت الكتيبة الأولى منه الخدمة القتالية".

ووصف المصدر النظام بأنه "جديد كليا ولا نظير له ... وهو قادر على ضرب المركبات الفضائية، والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على ارتفاعات تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات".

ووفقا للمصدر، فقد أصبح النظام الجديد جزءا من نظام الدفاع الصاروخي الجوي الروسي الشامل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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