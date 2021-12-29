ديزموند توتو: مراسم تأبين كبير الأساقفة في كيب تاون تبدأ اليوم وتستمر لأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج- (بي بي سي):

تقدم رئيس أساقفة جوهانسبرج الصلاة، ووضع الأكاليل خارج مقر إقامة كبير الأساقفة الراحل ديزموند توتو في سويتو اليوم الأربعاء.

وأقيمت مراسم تأبين مشتركة بين الأديان على شرفه في كيب تاون، وتستمر تلك الأنشطة لمدة أسبوع وتغطي الأحداث التذكارية في جنوب إفريقيا إحياء لذكرى حياة الزعيم المناهض للفصل العنصري الذي توفي يوم الأحد عن عمر يناهز التسعين.

وناشدت الكنيسة الأنغليكانية، قبل جنازته الرسمية في الأول من يناير، تجنب تجمع حشود كبيرة. خوفا من تفشي الوباء.

وسيبقى جثمان، الحائز على جائزة نوبل للسلام، مسجى في كاتدرائية القديس جورج، في الولاية لمدة يومين للسماح للناس بإلقاء النظرة الأخيرة عليه.