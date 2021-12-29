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318 مليار جنيه.. تساؤل برلماني عن أسباب تأخر تشكيل لجان دراسة الديون المستحقة للحكومة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، اليوم الأربعاء، بسؤال إلى وزير المالية حول أسباب تأخر اللجان التي طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها في الفصل التشريعي السابق، وبالأخص لجنة دراسة أسباب تعثر المشروعات ولجنة المتأخرات أو الديون المستحقة للحكومة، والتي بلغ رصيدها 318 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية الماضية في 30 يونيو 2020.

وأوضح رئيس حزب العدل، في سؤاله، أنه على الرغم من تحديد لجنة الخطة والموازنة مواعيد قاطعة لانتهاء هذه اللجان من أعمالها؛ وهي 6 أشهر من تاريخ تقديم أصول التقرير للحكومة، فإنه قد مر على ذلك أكثر من ثلاث سنوات، وقد كان ذلك في حساب ختامي العام المالي 2017- 2018.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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