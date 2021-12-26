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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إلغاء البطاقة المدنية للوافدين بالكويت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
تداولت أنباء عن إلغاء البطاقة المدنية للوافدين في الكويت.
ونقلت وسائل إعلام كويتية أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، نفت الأحد، صحة ما أثير حول إلغاء البطاقة المدنية للوافدين.
وذكرت أن الهيئة أوضحت في بيان صحافي أنها تصدر البطاقة المدنية للمواطنين والوافدين وفق القانون (رقم 32 لسنة 1982) في شأن نظام المعلومات المدنية.
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