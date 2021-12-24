أيمن أبو عمر خطيبا.. وزير الأوقاف يلتقي أئمة بورسعيد ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد "أم القرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، القيادات الدعوية بمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي.

ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد، صلاة الجمعة بمسجد أم القرى في حي الضواحي، بحضور نواب أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والسياسية وأهالي بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

في الوقت نفسه، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، بأداء خطبة الجمعة، من مسجد أم القرى بمحافظة بورسعيد .

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد أم القرى بمحافظة بورسعيد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة اليوم هو "صفات المؤمنين في القرآن الكريم ” .

وطالبت الأوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.