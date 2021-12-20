اليوم الإثنين.. محافظ الدقهلية يقرر تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرارًا بتعطيل الدراسة اليوم الإثنين، بجميع مدارس المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقال المحافظ إنه نظرًا للظروف المناخية التي تمر بها البلاد فقد تقرر أن يكون يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 إجازة للطلاب في مراحل التعليم دون الجامعي وذلك حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وقد طالب للمحافظ الجميع اتخاذ الحذر.

وكانت 9 محافظات قررت حتى الآن تعطيل الدراسة في المدارس غدًا الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، هي:"القاهرة والجيزة، الإسكندرية، كفرالشيخ، البحيرة، مطروح ودمياط والقليوبية والمنوفية".

حالة الطقس: استمرار تكون السحب المنخفضة والركامية الممطرة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكون السحب المنخفضة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا وتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتقدم تلك السحب إلى الداخل مع تقدم الوقت ودخول ساعات الليل لتشمل الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، تكون متفاوتة الشدة.