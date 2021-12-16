موزمبيق تحقق مكاسب ضد متمردين على صلة بداعش

محمد اسماعيل - القاهرة - مابوتو - (د ب أ):

أعلن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي أن بلاده حققت مكاسب ضد متمردين على صلة بداعش عرقلوا مشروع غاز بقيمة مليارات عدة في جنوب شرق الدولة الأفريقية.

وقال نيوسي في خطاب حالة الأمة اليوم الخميس إنه جرى تدمير كل قواعد المتمردين العام الجاري، الأمر الذي يجب أن يسمح للأشخاص في المناطق المتضررة بالعودة إلى منازلهم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتسببت أعمال التمرد التي بدأت في إقليم كابو ديلجادو بشمال شرق البلاد في 2017 وامتدت غربا إلى إقليم نياسا المجاور، في أكثر من 3500 حالة وفاة وفرار 800 ألف شخص على الأقل من منازلهم.

وقامت شركة توتال إنيرجيز بإخلاء موظفيها العاملين في مشروعها البالغ قيمته 20 مليار دولار لاستغلال الغاز الطبيعي قبالة الساحل للتصدير بعد هجوم في مارس على بلدة قريبة.

يساعد جنود من رواندا وقوات من تكتل مجتمع تنمية أفريقيا الجنوبية في مكافحة المسلحين وإخراجهم من البلدات الكبيرة. غير أنهم مازالوا يشنون هجمات على نطاق أصغر.

وقال نيوسي "نحن نشهد حاليا زيادة في الاستقرار رغم شن هجمات في نياسا". وأضاف أن الهجمات تراجعت هذا العام ثلاثة أضعاف في كابو ديلجادو، وجرى أسر 245 مسلحا وقتل قادة بينهم الرجل الثالث رجب فقير.