شكرا لقرائتكم خبر عن 20 طلب مناقشة أمام "النواب" الأحد المقبل لتحديد موعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موعد مناقشة 20 طلب مناقشة مقدم من أعضاء المجلس يطالبون فيها الحكومة بتوضيح سياستها بشأن قضايا وموضوعات مختلفة، ومن المنتظر أن يفوض المجلس هيئة مكتبه فى تحديد موعد المناقشة، وجاءت طلبات المناقشة، كالتالى:

1- طلب مناقشة مقدم من النائبة رحاب الغول وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية

2- طلب مقدم من النائب العضو محمد الكومي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية

3-طلب مقدم من النائبة العضو سحر العشري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج

4- طلب مقدم من النائب محمد الكومي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات

5- طلب مقدم من النائب طلعت عبد القوي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد

6- طلب مقدم من النائب علاء عصام وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأنإحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة

7- طلب مقدم من النائب أحمد رمزيوأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول

8- طلب مقدم من النائب مجدي ملكوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأنتذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين

9- طلب مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات لزيادة الحاصلات الزراعية الاستراتيجية

10-طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل أصحاب المعاش المبكر بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية

11- طلب مقدم من النائبة نسرين عمروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن وضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية

12- طلب مقدم من النائبة رانية الجزايرلي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأنإلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية

13- طلب مقدم من النائب عمرو هندي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة

14- طلب مقدم من النائب مصطفي بدرانوتسعة عشرعضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تنمية الوعي الوطني للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة

15- طلب مقدم من النائب مجدي ملكوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المجازر الآلية في جميع أنحاء الجمهورية

16- طلب مقدم من النائبة مني محمد عمروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع

17-طلب مقدم من النائبة مرفت عبد العظيموعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن ضوابط توزيع أقراص مكافحة تسوس القمح وزيادة انتشارها في جميع انحاء المحافظات

18-طلب مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب وتسعة عشرة عضواً،عن سياسة الحكومة بشأنتذليل عقبات إصدار تراخيص البناء

19- طلب مقدم من النائب أحمد حمدي خطابوتسعة عشرة عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الوحدات المحلية والقضاء على البيروقراطية

20-طلب مقدم من النائبة مارسيل سميروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع السلع والخدمات