شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة في الشأن الليبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين ، تعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له معنية بالشأن الليبي.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي اليوم، أن وليامز ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والانخراط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة، السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.