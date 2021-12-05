شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الليبية هل تنقل الصراع من لغة «الرصاص» إلى «الصناديق»؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» عما إذا كانت الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها هذا الشهر تشكل فرصة لنقل الصراع الداخلي من استخدام الرصاص إلى استخدام صناديق الاقتراع.

وبحسب تقرير للصحيفة، لم يكن سيف الإسلام القذافي، الذي لا يزال خاضعًا لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية قبل عقد من الزمان بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هو المرشح الوحيد المثير للجدل في تلك الانتخابات.

وأشار إلى من بين المرشحين المثيرين للجدل الجنرال خليفة حفتر ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

ونبه إلى أن رد الفعل الأولي للعديد من الليبيين الذين يدعمون الانتخابات: حسنًا، هذه هي الديمقراطية.

وأضاف: لكن السؤال حول مَن يُسمح له ومَن لا يُسمح له بالترشح سرعان ما أصبح ساحة معركة جديدة في ليبيا، سياسيا، وربما عسكريا.

توحيد الأمة

ولفت إلى أن كثيرين يمتطون تلك الانتخابات، التي تعد جزءا من خارطة طريق سياسية وضعتها العام الماضي الأمم المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة بعد أن وصلت الفصائل المتحاربة في شرق البلاد وغربها إلى طريق مسدود، حيث صُممت لتوحيد أمة منقسمة بين الحكومات المتنافسة والمرتزقة الأجانب والحرب بالوكالة خلال معظم العقد الماضي.

وأردف: مع ذلك، مثل الكثيرين في ليبيا، سواء كان شخص ما ديمقراطيا أو مجرم حرب، أو يجب السماح له بالترشح، يعتمد على مَن تسأل.

ومضى يقول: يتقدم العشرات من الأفراد والجماعات بطعون قانونية ضد المرشحين المتنافسين، مما يعرقل العديد من الحملات ويهدد بانهيار صناديق الاقتراع نفسها.

وتابع: في أواخر الأسبوع الماضي، ألغت اللجنة الانتخابية الليبية القذافي من الاقتراع باعتباره «غير مؤهل»، بعد اقتراح من المدعي العسكري في طرابلس، الذي استشهد بإدانته غيابيا من قبل محكمة ليبية في عام 2015 بارتكاب جرائم حرب كجزء من حملة القمع التي شنها والده عام 2011. وسعى محامي القذافي إلى استئناف الحكم، لكن هجوما شنه مسلحون يُزعم أنهم موالون لمرشح منافس حال دون المحاولة.

واستطرد: كما حُكم على رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد دبيبة بأنه غير مؤهل لانتهاكه قانون الانتخابات بعدم استقالته من منصبه قبل الانتخابات. والجهود جارية أيضا للطعن في ترشيح حفتر على خلفية حصاره لطرابلس.

تحذير من الصراع

ومضى التقرير يقول: كانت الانتخابات مقررة لتتزامن مع الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، وتدعم مجموعة واسعة من الفصائل السياسية هذه المبادرة الديمقراطية، التي يمكن أن تضع ليبيا تحت قيادة زعيم واحد لأول مرة منذ أن أطاحت ثورة بالقذافي الكبير في البلاد 2011.

وأردف: لكن المراقبين يحذرون من أن مزاعم التزوير أو المخالفات، التي دفعت البعض بالفعل إلى حمل السلاح مرة أخرى، يمكن أن تعيد البلاد إلى الصراع.

ونقل عن كلوديا غازيني، كبيرة المحللين المتخصصين في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية، قولها: من المحتمل أن تكون هذه الانتخابات تحويلية بمعنى أن الهيكل السياسي الأساسي لليبيا سيتغير، لكنها وصفة للجدل في الطريقة التي تم بها تأطير الانتخابات ومَن يمكنه الترشح أو لا يمكنه الترشح. إنها مخاطرة كبيرة.

وأضاف التقرير: تم تسجيل ما يقرب من 100 مرشح للانتخابات الرئاسية، التي تم تنظيمها بموجب قانون انتخابي تم إقراره على عجل وبدون عملية تدقيق واضحة. ومن المتوقع أن يظل معظمهم على ورقة الاقتراع، ليقرر أمرهم 2.8 مليون ناخب مسجل في جميع أنحاء البلاد.

وجوه جديدة

ونقل عن وضاح الكيش، الذي يعمل في الصليب الأحمر الليبي، قوله: نفضل بشكل عام أن تتولى الوجوه الجديدة المناصب، لكن في الوقت الحالي كان جميع المرشحين تقريبًا في ظل النظام السابق بطريقة أو بأخرى.

ونقل عن جليل حرشاوي، الخبير في الشأن الليبي والزميل البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، قوله: بالنسبة لليبيين، فإن رؤية هؤلاء الأشخاص الذين هيمنوا على مدى السنوات الـ 11 الماضية وهم يحاولون صياغة برنامج، ليس بالأمر السيئ في حد ذاته. إذا فشل الرجال الأقوياء والقادة المسلحون في الفوز بأجزاء كبيرة من الأصوات، فقد يكون ذلك علاجًا.

ومضى التقرير يقول: مع ذلك، لم يقتنع الجميع بأن الانتخابات تجري في الظروف المناسبة.

ونقل عن خالد الزنتاني، وهو مهندس طيران في طرابلس، قوله: يجب إصدار دستور جديد أولا، يمنع كل فرد من النظام من الترشح أو تولي منصب في ليبيا. لا ينبغي أن تحدث هذه الانتخابات لأنها ليست عادلة أو عادلة.

وأردف التقرير: بينما من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، لم يتم تحديد مواعيد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية. لا يحدد قانون الانتخابات إطارًا زمنيًا إلزاميًا لإجراء الانتخابات.

وتابع: أقر مجلس النواب ومقره شرق ليبيا قانون الانتخابات دون تصويت أو نصاب قانوني أو مساهمة من العديد من الفصائل السياسية الليبية. بسبب الغرابة في الإجراءات البرلمانية، يحق تعديل القانون في أي وقت.

التأخير والفشل

ونقل عن أليسيا ملكانجي، الزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلسي، قولها: قد يؤدي تأخير العملية الانتخابية أو فشلها إلى المجازفة بجر البلاد إلى هاوية الحرب.

وأردف التقرير: كان هناك بالفعل الكثير من التحديات الهيكلية، حيث إن عدد مراكز الاقتراع يفوق عدد مراقبي الاقتراع، ويعني وجود خط فاصل بحكم الواقع في وسط البلاد أن ممثلي المرشحين من الشرق أو الغرب لن يكونوا قادرين على مراقبة إجراءات التصويت في النصف الآخر من البلاد.

ولفت إلى أن هذا يترك ليبيا عرضة للاتهامات بالتزوير في الأصوات والمخالفات بالمناطق المتنافسة، وهو أمر مناسب لأمراء الحرب وغيرهم ممن لديهم ذوات ضخمة مجروحين إذا كانت عروضهم الانتخابية أقل من ممتازة.

وأضاف: يحذر بعض المراقبين من أن العديد من قادة الميليشيات ربما يتشدقون بالغرب، وهم يترشحون للانتخابات بينما يستعدون بالرصاص في حالة تعطل العملية الانتخابية.

ونقل عن المحلل حرشاوي، قوله: إنهم يريدون أن يظهروا أنهم ديمقراطيون وأفراد مسالمون حاولوا خدمة أمة تحبهم، لكن في النهاية تعرضوا للسرقة من قبل الأشرار من الجانب الآخر الذي زور الانتخابات. من خلال الادعاء بوجود مؤامرة تمنعهم من الوصول إلى خط النهاية، سيكون لديهم عذر للعودة إلى طرقهم القسرية.

لكن، وبحسب التقرير، على الرغم من المخاوف والتحفظات، يأمل العديد من الليبيين في اختيار زعيمهم لأول مرة.