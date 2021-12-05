واشنطن: لن نقبل بعرقلة إيران مفاوضات برنامجها النووي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2021 10:56 مساءً

صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن إيران تراجعت عن كل الحلول الوسط التي قدمتها في المحادثات السابقة التي استهدفت إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 .

وأضاف المسؤول أن طهران أخذت التنازلات التي قدمها الآخرون وطلبت المزيد في أحدث مقترحات طرحتها.

وقال المسؤول للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه إن إيران تواصل تسريع برنامجها النووي بطرق استفزازية، مشيرا إلى أن الصين وروسيا فوجئتا بمدى تراجع إيران في المقترحات التي طرحت في محادثات الأسبوع الماضي في فيينا.

وتابع المسؤول الكبير أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقبل وضعا تواصل فيه إيران تسريع برنامجها النووي بينما تتلكأ في المفاوضات.

وحذر من أن الولايات المتحدة “لا يمكنها أن تقبل” بأن تواصل ايران عرقلة المفاوضات الهادفة الى إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي عبر تطوير هذا البرنامج.

واوضح المسؤول أن واشنطن لم تقرر رغم ذلك إغلاق الباب امام المفاوضات التي استؤنفت الاثنين في فيينا، وتأمل أن تعود طهران قريبا الى هذه المحادثات “مع استعداد للتفاوض بجدية”.

من جهة أخرى، قال مسؤول بارز في الخارجية اتصال مع الصحافيين للحديث عن الجولة السابعة من مفاوضات فينيا “انتظرنا أكثر من خمسة أشهر لعودة إيران إلى المفاوضات لكن إيران استخدمت الوقت لتسريع برنامجها النووي”.

وأضاف “رغم الجهود البناءة من مجموعة خمسة زائد واحد، فإيران لم تقدم أي تنازل بل سحبت ما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة”. وأبدت واشنطن استعدادها للعودة للمفاوضات إذا التزمت إيران بشروط الاتفاق، مشيرة إلى أن “تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم سيؤثر سلبا على العودة للاتفاق”.