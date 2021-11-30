الرئيس التنفيذي لـ”مودرنا” يثير الجدل بهذا التصريح!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 12:03 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس شركة صناعة الأدوية ”مودرنا“ إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ”فعالة ضد السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، كما كان الأمر بالنسبة للسلالة دلتا“.

وأوضح رئيس مودرنا التنفيذي ستيفان بانسل، في مقابلة مع صحيفة ”فايننشال تايمز“، ”على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى… الذي كان لدينا مع دلتا“.

وتابع: ”أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري. لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات. لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم… ذهبوا إلى أن ’هذا لن يكون مناسبا‘.“

وكانت شركة ”مودرنا“ أعلنت في وقت سابق، أنها تنوي تطوير جرعة معززة من اللقاح مخصصة للحماية من متحور ”أوميكرون“.

وفي السابق، قالت شركة ”فايزر“ إنها بدأت العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، تستهدف متحور أوميكرون، في حال لم يكن اللقاح المتداول حاليا فعالا في الحماية من هذه النسخة الجديدة.

وقال رئيس الشركة ألبير بورلا إنه ”لا يزال هناك الكثير من الغموض“ بشأن المتحور الجديد الذي رصد في جنوب أفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه ”مقلق“.

وأضاف: ”سنعرف أهم ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع“. وسيلزم القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاحات الحالية التي تم تطويرها مع شركة بايونتيك في مواجهة أوميكرون“.

لكن، ”إذا كان اللقاح (الحالي) أقل فاعلية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة. قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد“.

وابتكرت فايزر سابقا نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة متحورات دلتا وبيتا، إلا أنهما لم تُستخدما.

وأكد بورلا أنه في حال استدعت الحاجة ”سيكون لدينا لقاح جديد في غضون 95 يوما“.

وشدد على أن الشركة ”تمتلك القدرات، عند الحاجة، لإنتاج 4 مليارات جرعة العام المقبل“.