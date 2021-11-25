شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفرض قيوداً على غير الملقحين وسط ارتفاع حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الحكومة الإيطالية على فرض قيود جديدة تستهدف بشكل أساسي غير الملقحين، في محاولة لحماية البلاد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء أخرى من أوروبا.

ولن يتم السماح بدخول أماكن مثل المطاعم إلا لمن لديهم دليل على تلقيهم التطعيم، فيما سيظل دخول غير الملقحين أماكن عملهم مسموحاً به بعد إبراز فحص سلبي لفيروس كورونا.

وسيجري تطبيق القواعد التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي الليلة ابتداء من السادس من ديسمبر، وفقاً لبيان حكومي.