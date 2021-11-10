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الجوية والشرطة وامانة بغداد و نوروز الى الدور الـ16 من كأس العراق

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-10 | 15:06

الجوية والشرطة وامانة بغداد و نوروز الى الدور الـ16 من كأس العراق

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تمكنت فرق الجوية والشرطة وامانة بغداد ونوروز، اليوم الاربعاء، من التأهل الى الدور الـ16 من بطولة كاس العراق.
حيث تمكن فريق القوة الجوية من الفوز على فريق نفط ميسان بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الدور ٣٢ من بطولة كأس العراق.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق امانة بغداد من التغلب على فريق سوق الشيوخ بهدف من دون رد ضمن البطولة ذاتها.


فيما شهدت مبارات فريقي الشرطة وفريق الصوفية فوز القيثارة بهدف من دون رد.

واخيرا تمكن فريق نوروز من الفوز على فريق النفط بركلات الجزاء الترجيحية ٤-٢ ضمن بطولة الكأس الدور (٣٢).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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