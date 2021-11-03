بايدن: وقف الانبعاثات يحتاج تعاون دولي والرئيس الصيني أخطأ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بأن تخفض واشنطن انبعاثاتها 50 في المئة بحلول عام 2030″، مشيرا إلى أن “حوالي 100 دولة سنتخرط في جهودنا للحد من ابنعاث غاز الميثان”.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي حول مشاركته في قمة المناخ، إن قمة غلاسكو “بدأت عقدا من العمل لتحقيق أهدافنا بشأن التحكم في تغير المناخ”.

وأضاف أن التوصل إلى وقف الانبعاثات بحلول عام 2050 “يحتاج انخراطا من المجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن “مواجهة تغير المناخ ليست فقط واجبا أخلاقيا، بل هي أيضا واجب اقتصادي”.

وشدد على أن هذه “المسألة تتعلق بجعل العالم أكثر سلامة وأكثر ملاءمة لمستقبل الأطفال”.

وكان لدى الحكومة الفدرالية في السابق قواعد تهدف إلى منع تسرب الميثان من آبار النفط والغاز التي تم بناؤها منذ عام العام 2015، لكن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمرت بإلغائها، فيما قال مساعدو بايدن إنه يسعى إلى استعادتها وتقويتها.

التوتر مع الصين

وفي سياق حديثه، تطرق بايدن إلى التوتر بين واشنطن وبكين، مؤكدا أنه ليس “قلقا بشأن نزاع مسلح قد ينشأ مع الصين”.

واعتبر بايدن أن الرئيس الصيني “ارتكب خطأ كبيرا بعدم مشاركته في قمة غلاسكو للمناخ”.

وشدد على أن “ما بيننا وبين الصين هو منافسة وليس نزاعا، وونتظر من بكين أن تحترم قواعد اللعبة”.

وكان بايدن كشف، خلال كلمته التي ألقاها أمام زعماء وقادة الدول في قمة المناخ الدولية في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، عن خطة جديدة للحفاظ على الغابات في العالم.

وقال بايدن: “أعلن اليوم عن خطة جديدة للحفاظ على الغابات في العالم، والتي سنكرس لها مختلف أدوات الحكومة الأميركية، الدبلوماسية، والاقتصادية، والسياسية لوقف فقدان الغابات، وبالتالي استعادة أحد أهم مصارف الكربون، وتحسين إدارة الأراضي”.