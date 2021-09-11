شكرا لقرائتكم خبر عن قومى حقوق الإنسان: الاستراتيجية الوطنية تجسد التزام الدولة بالنهوض بحقوق المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم وترؤسه لاجتماع كبير لهذا الغرض يجسد التزام الدولة المصرية من أجل النهوض والإرتقاء بحقوق المواطن المصري.

وقال "فايق"، فى بيان له اليوم، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعرب عن تقديره البالغ لإطلاق هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح لتطوير المجال الحقوقي الوطنى.

وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعد دليلا واضحا على العزم فى المضى فى معالجة الملف الحقوقى من خلال عمل مؤسسي ومستدام.

وأشار فى ختام بيانه إلى أن حقوق الإنسان هى عملية مستمرة لا تتوقف، ومن هنا فان الاستراتيجية الوطنية تحدد معالم الطريق نحو تحقيق الغايات المرجوة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان.