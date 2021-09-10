الأردن ينفي دخول الفارين الستة من جلبوع الإسرائيلي إلى المملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

نفت مصادر عسكرية وأمنية أردنية، اليوم الجمعة، دخول الأسرى الستة الهاربين من سجن جلبوع الإسرائيلي، إلى المملكة عبر الحدود. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن المصادر أن أياً من الأسرى لم يعبر الحدود، ولا يوجد ما يشير إلى أنهم دخلوا أراضٍ خاضعة لسيادة المملكة، وفق ما نقلت صحيفة "القدس" اليوم الجمعة. وأشارت تلك المصادر، إلى أن إسرائيل طلبت من الأردن المساعدة في تحديد مكانهم إذا عبر بعضهم أو الحدود.

