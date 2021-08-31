سفير البحرين يصل تل أبيب لبدء مهامه.. ويغرد بـ3 لغات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل السفير البحريني لدى إسرائيل خالد الجلاهمة، إلى تل أبيب، الثلاثاء، تمهيدا لتسلم مهامه رسميا.

وأعلنت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن الجلاهمة وصل إلى تل أبيب.

وقال الجلاهمة في تغريدة عبر "تويتر" باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، صباح اليوم الثلاثاء، إنه : "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير للبحرين لدى إسرائيل".

ورد عليه مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز: "نرحب بك أجمل ترحيب سعادة السفير خالد الجلاهمة ونتطلع قدما وبدون أي شك، إلى فترة مثمرة بصفتك سفيرا للبحرين في إسرائيل، تتطور فيها العلاقات بين البلدين".

وكان الجلاهمة غرد قبل وصول طائرته إلى تل أبيب قائلا: "يشرفني أن أكون جزءا من تحقيق رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتعايش السلمي مع جميع الدول".

وقد أدى الجلاهمة في يونيو/حزيران الماضي اليمين القانونية أمام ملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة.

وبذلك سيصبح رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر، الأردن والإمارات.

وتمثل المغرب من خلال مكتب تمثيل يتوقع أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة رفع مستوى تمثيلها إلى سفارة.

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام مع كل من الإمارات والبحرين، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا وفتحت الباب واسعا أمام العديد من الدول العربية، للانضمام للسلام بخطوات متسارعة.