موسكو تؤكد أن واشنطن تطارد الروس في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال مفوض حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون بالخارجية الروسية، غريغوري لوكيانتسيف، إن واشنطن تطارد 2008 الروس في الخارج، لتسليمهم إلى الولايات المتحدة.



وقال لوكيانتسيف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نعلم بأكثر من 50 حالة مماثلة منذ 2008، وعددها لسوء الحظ لا يزال في ارتفاع".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الروس عندما يجدون أنفسهم في الولايات المتحدة ويظهرون أمام نظام العدالة الأمريكي، يخضعون لأقوى تأثير وضغوط من جانب هيئات الأمن الأمريكية التي تحاول إجبارهم على التعاون مع التحقيق والاعتراف بذنبهم.

وذكر من بين الأحوال الأكثر معروفة في روسيا، قضايا الطيار المدني قسطنطين ياروشينكو ورومان سيليزنيوف وفيكتور بوت وماريا بوتينا الموجودة الآن في روسيا.