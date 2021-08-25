القومي للمرأة يتقدم بالتحية للسيدة إنتصار السيسي لرعايتها مسابقة "بداية حلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التحية والتقدير للسيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايتها مسابقة "بداية حلم" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وفخرها بما توليه السيدة إنتصار السيسي قرينة السيد الرئيس من دعم واهتمام بالغ للنهوض بالشباب من الجنسين في جميع المجالات، مثنية على رعايتها الكريمة لهذه المبادرة الشبابية المتميزة والهامة.

كما أشادت بما جاء في كلمة قرينة الرئيس المسجلة التي ألقتها خلال إطلاق مسابقة بداية حلم والتي قالت فيها "إن الدولة المصرية على مدى تاريخها العريق عملت دائمًا على تمكين الشباب في شتى المجالات إلا أن الفترة الحالية شهدت تغيرًا جذريًّا في إيمان الدولة بأنه لا غني عن مساهمات الشباب ودورهم في صياغة حاضر وطننا وبناء مستقبله، بل إننا في ذات الوقت أصبحنا نمتلك وعياً لا يشوبه شك أن اللحاق بركب الشباب السبيل الوحيد لبناء دولتنا المصرية العصرية الحديثة وفق ما يصبو إليه ويحلم به الشعب المصري.. أقول لأبنائي وبناتي من شباب مصر احلموا دون حدود واعملوا دون قيود وشاركوا بفاعلية، وسوف تحصدون ثمار ما تزرعونه خير ونماء ليكن رصيدة لكم وللأجيال القادمة بإذن الله".

كما أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بما تبذله الدولة من جهود مثمرة لتمكين الشباب والفتيات وذلك لتحويل أفكارهم البناءة إلى برامج ومشروعات تساهم فى بناء مستقبل هذا الوطن ووضعه في صدارة الدول التي لا تدخر وسعاً في دعم كل ما هو مميز وفريد من أفكار ووضعها موضع التنفيذ .

يذكر أن مسابقة "بداية حلم" هي عبارة عن مبادارت شباب مصر المجتمعية بجوائز قيمتها 137500 جنيه مصري وتنطلق المسابقة للشباب من جميع المحافظات ومن خلال الموقع الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف المسابقة إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية وتدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة الإنتاجية وترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية والربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 20-30 بما يُعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة وإعلاء قيمة العمل الجماعي وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.