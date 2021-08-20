تطعيم رئيس وزراء إسرائيل بالجرعة الثالثة من اللقاح ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 أغسطس 2021

حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على جرعة ثالثة من لقاح فايزربيونتيك ضد كورونا، اليوم الجمعة، بعد أن وسعت إسرائيل حملتها للجرعات التنشيطية لتشمل الذين تجاوزواً 40 عاما في محاولة للحد من السلالة المتحورة دلتا.



وارتفعت الإصابات الجديدة في إسرائيل منذ ظهور دلتا وسعى بينيت، إلى تجنب فرض إغلاق عام مؤلم اقتصادياً بالتوسع في توفير الجرعات الثالثة.

وبدأ الذين يتجاوزن 60 عاماً في التطعيم بجرعات ثالثة في يوليو (تموز)، قبل خفض الحد الأدنى إلى 50 عاماً.

وعلل مسؤولون في وزارة الصحة ذلك بتراجع الاستجابة المناعية وارتفاع وتيرة العدوى بسلالة دلتا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، التطعيم بجرعات تنشيطية للذين يفوقون 40 عاماً، الحاصلين على الجرعة الثانية منذ خمسة أشهر على الأقل.

وقال بينيت قبل أن يظهر على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تلقيحه: "إذا حصلت على جرعة ثالثة، فسنكون قادرين على تجنب الإغلاق الرابع".

وحصل أكثر من مليون من سكان إسرائيل وعددهم 9.3 ملايين نسمة على جرعة ثالثة، قالت إحدى شركات الرعاية الصحية يوم الأربعاء إنها فعالة بنسبة 86% في منع العدوى.