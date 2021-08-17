الحوثي: علاج كورونا مشروط بالذهاب إلى الجبهات

رافق فشل مليشيا الحوثي في استقطاب مقاتلين جدد، خلال الفترات الماضية، رغم كل الجولات والمغريات التي قدموها، والتهديدات التي توعدوا الناس بها، لجوؤهم إلى وتر الصحة، حيث كشف مصدر طبي في العاصمة صنعاء، عن استغلال الحوثيين لظروف المرضى المختلفة، وجائحة كورونا وتوظيفها لصالحهم، من خلال جعل تقديم العناية الطبية مشروطا بالموافقة على الذهاب إلى الجبهات القتالية.

وقال المصدر الطبي «ع.م.م»، لقد فشل الحوثيون في دعم جبهاتهم واستقطاب مقاتلين جدد خلال الفترات الماضية، وهو الأمر الذي جعلهم يمارسون أكاذيب بإعلانهم أعداد قتلى في محافظات أخرى بسبب كورونا، سعيا لكسب المزيد من المقاتلين في الجبهات.

رفض واسع

وبين المصدر أن الكثير من المرضى رفضوا، وفضلوا المرض والموت على الخضوع لمطالب الحوثيين، وإرغامهم على الذهاب إلى الجبهات القتالية.

مضيفا بأن الحوثي لجأ إلى استخدام الإغراءات وعرض المميزات، لإجبارهم على الموافقة، ومنها السماح بدخول المستشفيات وتلقى العناية الطبية والأكسجين، وتقديم الجرعات واللقاحات الوقائية، للموافقين على الانضمام للجبهات، و تقديم الخدمات العلاجية لأسر الملتحقين بالجبهات القتالية ومنحهم أولوية خاصة.

واستغلال أبناء المرضى كبار السن، بتقديم الخدمات العلاجية لهم مقابل التحاق أبنائهم بالقتال في الجبهات، وتذكيرهم ببر الوالدين والافتداء لهم.

و نهبهم الكثير من المواد والمستلزمات الطبية من المستشفيات، ومن الجهات الداعمة دوليا وإرسالها لمنازلهم.

استمرار الكذب

وأكد المصدر أن الحوثيين يكذبون دائما، بادعائهم منح أقارب المقاتلين عنايات خاصة من سبع سنوات، دون وجود أي خدمات أو عناية أو حتى اهتمام، كما أنهم قاموا برفض حالات مرضية، تعاني ظروفا صحية صعبة، و بحاجة للعناية الطبية العاجلة.

مشيرا إلى أن ارتفاع كورونا في العاصمة صنعاء، يأتي بتعمد من الحوثيين منذ وقت مبكر، مع منع أي خدمات طبية أو علاجية للمحتاجين من المواطنين، والاكتفاء بتقديم الخدمات الصحية للقيادات الحوثية والمقاتلين.

مشددا على رفضهم لعلاج الكثير من المصابين من المقاتلين معهم في الجبهات، ما يؤكد ويكشف عنصريتهم وتدليسهم.

طرق لكسب المزيد من المقاتلين:

- استخدام الإغراءات وعرض المميزات لإجبارهم على الموافقة.

- السماح بدخول المستشفيات وتلقي العناية الطبية والأكسجين.

- تقديم اللقاحات الوقائية للموافقين على الانضمام للجبهات.

- تقديم الخدمات العلاجية لأسر الملتحقين بالجبهات القتالية ومنحهم أولوية خاصة.

- استغلال المرضى كبار السن، بتقديم الخدمات العلاجية لهم، مقابل التحاق أبنائهم بالقتال في الجبهات.