الناتو يدرس مقترحاً لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

يدرس حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مقترحاً لتوجيه طلب رسمي للحكومة الليبية لاستغلال منطقة متاخمة للحدود مع تونس، لغرض الدفاع، وإقامة قاعدة عسكرية.

مصادر دبلوماسي ليبية أكدت لـ”قناة 218″، أن “المقترح ستتم بلورته خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو، الشهر القادم”، لافتة إلى أن “هناك تحفظ تركي إيطالي على المقترح بانتظار طرحه بشكل رسمي خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف”.

ويهدف الناتو من وراء هذه الخطوة، إلى وضع حد للخلاف بين الأعضاء حول تواجد تركيا وإيطاليا وفرنسا.

يشار إلى أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، طالبت بتجميد الاتفاقيات العسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف، محملة لجنة الحوار السياسي في حال فشله، أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان رئيس البرلمان الليبي ”عقيلة صالح”، أكد أن “الحل الوحيد لخروج الأتراك من ليبيا هو بانتخاب رئيس جديد للبلاد، والانتهاء من المعاهدة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة التي نصّت على بقاء القوات التركية في ليبيا”.

يذكر أن ترحيل المرتزقة تعد من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية الجديدة وتعرقل عملية السلام الشاملة في ليبيا والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.