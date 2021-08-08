إقبال واسع للتونسيين على حملة سعيّد للتطعيم ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

أطلقت تونس الأحد، حملة مكثفة للتطعيم ضد كورونا، عبر تنظيم يوم مفتوح للمواطنين الذين توافدوا بشكل لافت على المراكز في أنحاء البلاد، بعدما تمكنت من تأمين أكثر من 6 ملايين جرعة. وأطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أعلن منذ أسبوعين تجميد البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، حملة التطعيم وأوكل الجيش الاشراف عليها في أكثر من 300 مركز وخصصت لمن يفوقون الأربعين عاما فقط. وفي المعهد الثانوي بباردو في العاصمة تونس والذي خصص للتطعيم نظمت صفوف طويلة من المقاعد للمواطنين الذين توافدوا بأعداد كبيرة، حسب مراسل فرانس برس. وقالت آمال الطبوبي بعد خروجها من المركز وتطعيمها بجرعة من لقاح أسترازينيكا لفرانس برس: "العملية منظمة بالداخل، وارتحت نفسياً لأني أعاني أمراضاً مزمنة". ونظمت وزارة الصحة التونسية في 20 يوليو (تموز) الماضي، أياماً مفتوحة للتطعيم في قرار أدى إلى ازدحام كبير في مراكز التلقيح، وسجّل تدافع في كثير منها في غياب العدد الكافي من الجرعات لينتهي الأمر بإقالة وزير الصحة الأسبق، فوزي المهدي. وأكد رئيس مركز التطعيم بمعهد باردو حمادي العكار،ي أن الاقبال والتنظيم كان بفضل "المتطوعين" وإدارة الجيش للعملية. ونقلت وسائل إعلام محلية صوراً لطوابير طويلة لمواطنين ينتظرون دورهم أمام مراكز تطعيم في عدد من مناطق البلاد. وتعمل السلطات على تطعيم 50% من التونسيين بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وحث سعيّد التونسيين على الاقبال بكثافة على التطعيم وقال: "لا تتردوا لحظة واحدة وأقبلوا على التلقيح". وتابع في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية بفيس بوك الخميس "خلال 15 يوماً توفرت أكثر من 6 ملايين جرعة وفي الأيام القادمة ستتوفير أكثر من مليوني جرعة، وبعد ذلك 4 ملايين جرعة إضافية". وشهدت تونس في الأشهر الماضية تفشياً كبيراً للوباء ، ما تسبب في اكتظاظ المستشفيات وسط نقص حاد في الأكسجين. وتجاوز عدد الوفيات 20 ألفاً، والمصابين من 610 آلاف منذ بداية الجائحة في 2020. ويعود ذلك إلى وصول اللقاحات بشكل متأخر، والتغاضي عن القواعد الصحية والتباعد، فضلاً عن التجاذبات السياسية، التي تنخر السلطة، وصعوبة إقرار تدابير جديدة بالنظر للوضع الصعب الذي تواجهه البلاد، التي سجلت منذ أسبوعين أسوأ معدل وفيات في العالم استناداً إلى الأرقام الرسمية، حسب تعداد لوكالة فرانس برس. وحصل حوالي مليوني شخص على جرعة أولى من اللقاحات و1.3 مليون على جرعة واحدة منذ انطلاق حملة التطعيم في مارس (آذار) الماضي.

