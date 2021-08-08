تونس.. قوات الأمن تلقي القبض على “بيكام”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

تمكنت قوات الأمن في تونس من القبض على عنصر مفتش عنه مصنف “خطير جدا” روع سكان باردو وخزندار والسعيدية والدندان في العاصمة تونس، عن طريق السلب باستعمال سيف كبير الحجم.

وأكد مصدر أمني في تصريح لـ”موزاييك” أن أعوان منطقة الأمن الوطني بباردو وبالتنسيق مع شرطة النجدة تمكنوا من اعتقاله.

وجاء في الأبحاث أن المشتبه به ويلقب بـ”بيكام”، صدر في حقه أكثر من 20 منشورا من أجل جرائم تعلقت بعمليات السلب المروعة بالإضافة إلى ترويج المخدرات.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالعنصر الخطير على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على أنظار القضاء.