الشرطة الأمريكية تبدأ تحقيقاً جنائياً مع حاكم نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

قال قائد شرطة مقاطعة ألباني الأمريكية، كريج أبل، إن مكتبه سيبدأ تحقيقاً جنائياً ضد حاكم نيويورك أندرو كومو بعد تلقيه شكوى ضده.



وأضاف أبل أنه تواصل أيضا مع مكتب المدعي العام في نيويورك لتلقي المزيد من المعلومات بعد تقريره في وقت سابق من هذا الاسبوع متهما كومو بالتحرش جنسياً بـ 11 امرأة وخلق "أجواء من الخوف" في مكاتبه، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أبل في مؤتمر صحافي اليوم السبت: "نحن في مراحل مبكرة من هذا التحقيق، لدينا الكثير من تقصي الحقائق الذي يجب علينا القيام به، لدينا الكثير من المقابلات التي يجب أن نقوم بها".

وقالت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتسيا جيمس الأسبوع الماضي إن حاكم الولاية أندرو كومو تحرش جنسياً بالعديد من النساء مما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.

وقالت جيمس إن كومو قام بـ "ملامسة غير مرغوب فيها" وتقبيل لموظفات حكوميات حاليات وسابقات وكذلك نساء من خارج حكومة الولاية.

وتقوم المدعية العامة ، وهى ديمقراطية، بالتحقيق مع كومو ، وهو أيضا ديمقراطي ، منذ مارس (آذار) بعد أن وجهت مسؤولة التنمية الاقتصادية السابقة ليندسي بويلان أول اتهامات ضده في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ونفي الحاكم كومو أخطر المزاعم أمام المحققين ، بحسب بيان من مكتب المدعية العامة.