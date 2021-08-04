بايدن يدعو حاكم نيويورك للاستقالة بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى الاستقالة من منصبه اليوم الثلاثاء.

وجاءت دعوة بايدن بعدما خلص تحقق أجرته المدعية العامة في نيويورك ليتسيا جيمس إلى أن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء مما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.

وقال بايدن "أعتقد أنه يتعين عليه أن يستقيل"، مكررًا دعوات صدرت في وقت سابق من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد الكشف عن نتائج التحقيق اليوم الثلاثاء.

من جانبه، نفى كومو ارتكاب أي مخالفات.

وقالت جيمس في وقت سابق إن كومو قام بـ "ملامسة غير مرغوب فيها" وتقبيل لموظفات حكوميات حاليات وسابقات وكذلك نساء من خارج حكومة الولاية، حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقوم المدعية العامة، وهى ديمقراطية بالتحقيق مع كومو، وهو أيضًا ديمقراطي، منذ مارس بعد أن وجهت مسؤولة التنمية الاقتصادية السابقة ليندسي بويلان أول اتهامات ضده في شهر ديسمبر الماضي.