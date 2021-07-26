اشتية: مجلس الأمن والأمم المتحدة مطالبون بتنفيذ قراراتهم ذات الصلة بفلسطين

محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مجلس الأمن، والأمم المتحدة، بتنفيذ قراراتهم ذات الصلة بفلسطين، وإخراجها إلى الواقع، بما يعطي المؤسسة مصداقية إضافية لما تقوم به بصفتها المفوضة لأجل السلام في العالم.



وأضاف رئيس الوزراء في كلمته خلال جلسة للحكومة، اليوم، أنه بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين، يناقش مجلس الأمن الدولي بعد غد الأربعاء انتهاكات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستمرار الحصار الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة الأطفال، والنساء، والمرضى، وضرورة العمل على سرعة الإفراج عنهم.