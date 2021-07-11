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ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي

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صحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، اليوم، السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

كما اطلع جلالته خلال جولته بالمعرض، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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