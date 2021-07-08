التقرير الأولي لسبب الانفجار في ميناء دبي

وأضاف أن التقرير الأولي يشير إلى أن السفينة كان بها 130 حاوية، منها ثلاثة تحوي مواد قابلة للاشتعال، ومن المعتقد أن الانفجار حدث في واحدة من هذه الحاويات الثلاث.
وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن السفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي بعيدا عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء، مشيرا إلى أن الحريق لم يؤد إلى حدوث إصابات أو وفيات.
وميناء جبل علي محطة نقل وتجارة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو قادر على التعامل مع حاملات طائرات وكان أكثر موانئ البحرية الأميركية ازدحاماً خارج الولايات المتحدة في عام 2017، وفقاً لخدمة أبحاث الكونجرس الأميركية.
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